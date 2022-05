Artikel mit Audio-Inhalten

Verkehrsbehinderungen rund um Rock im Park-Gelände

Am Freitag startet Rock im Park. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer müssen rund um das Festival-Gelände in Nürnberg Umwege in Kauf nehmen. Einige Wege und Straßen rund um den Dutzendteich und Luitpoldhain werden gesperrt.