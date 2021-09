Verkehrsbehinderungen erwartet: IAA-Fahrradprotest in München

Der Münchner Innenstadt steht ein Samstag mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen bevor. Wegen einer großen Radl-Protestfahrt gegen die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility werden viele Straßen tagsüber gesperrt.

40.000 Demonstrierende ziehen zur Theresienwiese

Bis zu 40.000 Demonstrantinnen und Demonstranten werden sich auf den Weg zur Münchner Theresienwiese machen, so die Schätzungen des Kreisverwaltungsreferats. Etwa 30.000 Teilnehmer der Großdemo kommen auf dem Fahrrad in einer Sternfahrt nach München, 10.000 zu Fuß. Der Demonstrationszug zu Fuß zieht sich in einer großen Schleife ab 12 Uhr von der Theresienwiese rund um den Hauptbahnhof. Dort werden etliche Straßen auf dem Weg gesperrt.

Auswirkungen auf Verkehr in ganz München

Die Radsternfahrt wird dabei den Verkehr in ganz München beeinflussen, die Radler kommen aus 16 verschiedenen Richtungen von außerhalb der Stadt. Allerdings, so betonen die Veranstalter, können sich die Routen noch verändern. Eine Anfahrt der Demonstrantinnen und Demonstranten über die Autobahnen in die Landeshauptstadt hat das Kreisverwaltungsreferat und dann auch das Bayerische Verwaltungsgericht untersagt – wegen Gefahr für Leib und Leben. KVR-Chef Thomas Böhle nennt den Demo-Samstag eine Herausforderung für München, Protest sei aber nichtsdestotrotz Teil der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit.