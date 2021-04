Verkehrsbehinderungen durch Demonstrationen in Nürnberg

In Nürnberg müssen Autofahrer am Freitagnachmitttag und am Samstag mit Verkehrsbehinderungen durch verschiedene Protestkundgebungen rechnen. Nach Angaben des Ordnungsamtes geht es am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr los.

Auf den Klimawandel aufmerksam machen

Zwei Ampelphasen lang werden Mitglieder der Organisation "Extiction Rebellion" die Auffahrt vom Südring auf den Frankenschnellweg auf Höhe der Gibitzenhofstraße blockieren. Die Organisation will nach eigenen Angaben mit friedlichem Ungehorsam auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Protest gegen Frankenschnellweg-Ausbau per Rad

Ebenfalls am Freitag ab 15.30 Uhr hat "Fridays for future" eine Fahrrad-Demo angemeldet, mit der sie gegen den Ausbau des Frankenschnellwegs protestieren wollen. Die Teilnehmer werden vom Kornmarkt aus über den Plärrer auf den Nordwestring und dann über die Bucherstraße und den Neutorgraben zurück zum Kornmarkt radeln.

Mahnwache für Schulöffnungen am Samstag

Am Samstagvormittag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr findet auf dem Jakobsplatz eine Mahnwache für Schulöffnungen statt. Am Samstagnachmittag kann es dann in der Südstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Ab 15.00 Uhr ist eine Solidaritätsbekundung mit der türkischen Oppositionspartei HDP angemeldet. Die Teilnehmer werden vom Aufseßplatz über die Breitscheidstraße, Pillenreuther Straße und Wölckernstraße zum Türkischen Konsulat in der Regensburger Straße ziehen. Nach einer Zwischenkundgebung geht es auf der gleichen Strecke zurück zum Aufseßplatz.