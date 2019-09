Verkehrsbehinderungen auf der A7 – wegen Tunnel-Arbeiten

Routinemäßig werden in dieser Woche auf der A7 im Grenztunnel Füssen und im Reinertshofer Tunnel die Wände gereinigt, kleinere Schäden repariert und die Entwässerungsanlagen gespült. Außerdem überprüfen Fachleute Beleuchtung und Tunnellüftung. Getestet werden auch die Notrufeinrichtungen, der Tunnelfunk und die Brandmeldeanlagen.

Arbeiten beginnen am Reinertshofer Tunnel

Begonnen haben die Wartungsarbeiten in der Früh am Reinertshofer Tunnel. Dort wird am Montag und Dienstag jeweils bis 20 Uhr gearbeitet – erst in der Röhre Richtung Ulm, dann in der Röhre Richtung Füssen. Über Nacht sind beide Tunnelröhren frei.

Grenztunnel Füssen zweimal über Nacht gesperrt

Von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag wird nachts am Grenztunnel Füssen gearbeitet. Dieser wird zwischen 17 Uhr am Abend und 7 Uhr in der Früh komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. In Füssen wird deshalb mit mehr Verkehr und auch mit Staus gerechnet.