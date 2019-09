Verkehrsausschuss: Mainschleifenbahn ist "reaktivierungswürdig"

In Unterfranken haben einige Bahnstrecken offenbar gute Chancen reaktiviert zu werden. Allen voran die Mainschleifenbahn, sagte heute Markus Lang vom Bayerischen Verkehrsministerium im Landtag. Die Mainschleifenbahn wurde im Verkehrsausschuss des Landtags konkret als "reaktivierungswürdig" bezeichnet. Ein wichtiges Kriterium erfüllt sie: sie hätte mehr als 1.000 Fahrgäste pro Werktag. Für zwei weitere Strecken in Unterfranken werden die Zahlen noch ermittelt: nämlich Aschaffenburg - Großostheim und Lohr Stadt - Lohr Bahnhof.

Mindestens 1.000 Fahrgäste pro Werktag

Außerdem wurde beschlossen, dass die Kriterien für die Reaktivierungen von Bahnstrecken in Bayern auch künftig Bestand haben. Insbesondere das Kriterium von mindestens 1.000 prognostizierten Fahrgästen pro Werktag, bevor die Wiederbelebung einer Schienenverbindung in Betracht gezogen wird, will der Freistaat auch künftig beibehalten. Dafür hat der Verkehrsausschuss des Landtags heute gestimmt und eine Neubewertung der Reaktivierungskriterien abgelehnt.

Schienen müssen gut erhalten sein

"Die Bahn ist ein Massenverkehrsmittel, gerechtfertigt in der Fläche nur da, wo wirklich viel los ist. Ansonsten ist ein anderes Verkehrsmittel richtig", sagte Markus Lang vom Bayerischen Verkehrsministerium. Insbesondere Strecken, die das Land mit größeren Städten verbinden, seien reaktivierungswürdig. Außerdem komme es darauf an, dass die Schienen noch in gutem Zustand sind.

FDP hatte Neubewertung der Kriterien gefordert

Alexander Muthmann (FDP) hatte gefordert, die Mindestpassagierzahl flexibler zu handhaben: "Ich möchte schon daran erinnern, dass auch in dünner besiedelten Gebieten der Schienenpersonennahverkehr eine erhebliche Bedeutung in der Gesamtkomposition eines Verkehrsangebots haben kann" - etwa im Bayerischen Wald für den Tourismus. Auch die SPD erinnerte an den Grundsatz gleicher Lebensbedingungen in ganz Bayern.