Verkehr und Arbeitsmarkt: Baustellen der Metropolregion Nürnberg

Politiker aus Franken haben sich in Coburg zur Ratssitzung der Metropolregion Nürnberg getroffen. Auf der jährlichen Tagung beschäftigten sich die Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte unter anderem mit den Themen Mobilität, Nachhaltigkeit und Transformation.

Mehr Züge zwischen Nürnberg und Stuttgart

Dabei ging es auch um die Forderung zur Stärkung der Schienenverbindungen zwischen Nürnberg und Stuttgart. "Wir fordern von Bund und Bahn die Beschleunigung der Taktverdichtung der Fernzüge. Dazu braucht es Investitionen in die Infrastruktur und bessere Anschlüsse in den Knoten Nürnberg und Stuttgart", wird Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) in einem Schreiben der Metropolregion Nürnberg zitiert.

Pilotprojekt könnte für Fördergelder sorgen

Besser sieht es hingegen im Bereich der Energiewende aus, die ebenfalls auf dem Programm stand. Das Wissenschaftsministerium habe die Metropolregion Nürnberg eingeladen, Modellregion für Nachhaltigkeit zu werden: Ein Pilotprojekt soll bis zu 4,6 Millionen Euro Fördergelder einbringen.

37 Bewerber auf 100 Lehrstellen

Schwierig scheint indes die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu sein – es gibt immer weniger Bewerber. Für die Verantwortlichen liegt das Problem in einer älter werdenden Bevölkerung und darin, dass Menschen wegziehen. Inzwischen würden auf 100 freie Lehrstellen alleine im Raum Bamberg-Coburg im Schnitt nur 37 Bewerber kommen. "Mittlerweile sprechen wir nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern von einem Arbeitskräftemangel", sagt Stefan Trebes, Geschäftsführer, Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Metropolregion Nürnberg umfasst 23 Städte und Kreise

23 Landkreise und elf kreisfreie Städte arbeiten seit 2005 für das Projekt "Metropolregion" partnerschaftlich zusammen. Die Metropolregion Nürnberg ist eigenen Angaben zu Folge der freiwillige Zusammenschluss regionaler Akteure über administrative Grenzen hinweg.