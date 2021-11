Verkehr über die Echelsbacher Brücke rollt wieder

Lebensader zwischen Schwaben und Oberbayern

Die Echelsbacher Brücke im Pfaffenwinkel - zwischen Rottenbuch und Bad Bayersoien - verbindet nicht nur zwei Orte und zwei Landkreise, sondern ist auch der wichtigste Zugang von Schwaben und Augsburg aus in die Alpen. Weil die Verbindung so wichtig ist, wurde eine Behelfsbrücke aufgebaut. Noch nie zuvor wurde in Deutschland eine größere Konstruktion errichtet. Mehrere Monate hat der Aufbau im Jahr 2017 gedauert. Täglich rund 10.000 Fahrzeuge sind seitdem über sie gefahren.

Echelsbacher Brücke: Pilgerstätte für Brückenfans

Mit einer Spannweite von 130 Metern ist die Echelsbacher Brücke die am weitesten gespannte Melan-Bogenbrücke der Welt – eine Ingenieur-Meisterleistung und für viele seit ihrem Bau ein technisches Wunder. Brückenfans aus der ganzen Welt sind schon zu diesem Bauwerk gepilgert. Auch während der jetzigen Bauphase gab es regelmäßig Baustellenführungen und die waren sehr gut besucht. Was jetzt mit großen und modernen Maschinen passierte, war damals, vor fast 100 Jahren viel Handarbeit. Mit einer im Durchschnitt 70 bis 100 Mann starken Belegschaft und teilweise mit Tag- und Nachtschichten konnte nach 422 Tagen die Brücke am 4. Januar 1930 dem Verkehr übergeben werden – gerade rechtzeitig vor einem Massenspektakel in der Region, den Passionsspielen 1930 in Oberammergau. Die Herstellungskosten betrugen damals 900.000 Goldmark.

36 Millionen Euro für die Sanierung des Baudenkmals

Die Gesamtkosten der Sanierung dagegen liegen bedeutend höher und stiegen konjunktur- und coronabedingt sogar auf 36 Millionen Euro. Auch die Baufertigstellung verzögerte sich um rund zehn Wochen - wegen Corona, aber auch witterungsbedingt. Auch die Behelfsbrücke ging ins Geld, um die acht Millionen Euro hat die Behelfskonstruktion gekostet. Nachdem der Verkehr jetzt wieder über die Echelsbacher Brücke läuft kann das Provisorium abgebaut werden. Das wird nochmal mehrere Monate dauern. Danach folgen noch Renaturierungsmaßnahmen. Im Frühjahr 2023 sollen dann alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein.