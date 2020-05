Portal "BayernInfo" soll bei Staus und Parkplatzsuche helfen

Live-Bilder und eine Übersicht über freie Parkplätze

Einen optischen Eindruck von der momentanen Situation bieten Live-Bilder von fast 400 Kameras und Webcams an Autobahnen, Rastanlagen und in Städten. Außerdem kann man nachschauen, wo es freie Parkplätze gibt und welche Gebühren anfallen – auch in Parkhäusern und in Park-and-Ride-Anlagen an Bahnhöfen.

Spezial-Service für Lkw-Fahrer

Die Parkplatzsuche soll neben Pendlern vor allem den Lkw-Fahrern auf den Autobahnen erleichtert werden. Diese würden gerade in der Corona-Krise sehr viel leisten, betonte die Verkehrsministerin. Da sei es wichtig, dass sie nicht lange nach Parkplätzen suchen müssten und zudem Informationen zu Öffnungszeiten, Sanitäranlagen sowie Übernachtungs- und Einkaufsmöglichkeiten an Raststätten bekämen.

Staat investierte Millionen in Verkehrsinformationsportal

15 Millionen Euro hat der Freistaat bisher in das Verkehrsinformationsportal investiert. Seit Jahresanfang ist die neue Version im Netz. Jeden Monat werden zwei Millionen Nutzerminuten und 15 Millionen Aufrufe von Live-Bildern registriert.

"Wir haben super Zugriffe, und ich hoffe, dass sich das jetzt nochmal steigert, weil da so viel Information drin ist, die den Verkehrsfluss erleichtert und es entspannt, wenn man weiß, dass man alles überall finden kann." Kerstin Schreyer, Verkehrsministerin

Einen Routenplaner gibt es ebenfalls bei "BayernInfo" – für Autofahrer, Bus- und Bahnkunden, Radler und Fußgänger.

"Wer Verkehrsströme entzerren und den Verkehr insgesamt nachhaltiger gestalten möchte, muss die notwendigen Informationen bereitstellen. Mit BayernInfo haben wir frühzeitig hierfür ein digitales Angebot bereitgestellt." Kerstin Schreyer, Verkehrsministerin

Laut Schreyer ist das Portal durch die grundlegende Überarbeitung nun noch benutzerfreundlicher und für die Anwendung unterwegs optimiert. So könne man jederzeit kurzfristig auf Störungen im Verkehr reagieren.

Info-Points an Raststätten

Bei der Präsentation wurden am Mittwoch auch Informations-Stelen gezeigt, an denen man sich während einer Fahrpause digital informieren kann. Bislang gibt es solche Stelen in den Raststätten Fürth, Köschinger Forst und Fürholzen.