Verkehr in Würzburg: CSU und Bürgerinitiative arbeiten zusammen

Knapp drei Monate sind vergangenen seit dem Bürgerentscheid in Würzburg. 73,8 Prozent der Wähler entschieden sich damals für ein Bürgerbegehren gegen die Einführung von Parkgebühren auf der Würzburger Talavera. Es war eine Niederlage für ein Stadtratsbündnis bestehend aus Grünen, FDP, Freien Wähler, Linken, ÖDP und weiteren Gruppen. Diese hatten im Herbst 2021 ein umfangreiches Konzept zum Verkehr in der Würzburger Innenstadt vorgelegt. Teil dessen war auch die Bewirtschaftung der Talavera, ein Großparkplatz in der Nähe in der Innenstadt. Seit Veröffentlichung des Konzeptes sind die Fronten im Würzburger Stadtrat immer wieder verhärtet.

CSU will Vorschläge von Talavera-Initiative aufgreifen

Vor diesem Hintergrund darf auch der neue Vorstoß der Würzburger CSU verstanden werden. Die CSU-Fraktion gehört nicht zum Verkehrsbündnis rund um die Würzburger Grünen. Dieses wiederum kommt im Stadtrat auf eine Mehrheit. Gegenanträge der CSU blieben in den vergangenen Monaten immer wieder erfolglos. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Roth ärgert sich darüber: "Wir wollen zurück zur Diskussion." Deshalb hat die CSU nun ihrerseits ein Konzept ausgearbeitet – und sich dafür Unterstützung geholt: von der Talavera-Bürgerinitiative. Diese hatte das erfolgreiche Bürgerbegehren ins Leben gerufen.

Alternativvorschläge zu Grünen-Bündnis

Ein "offenes Konzept" seien die Ideen zum Thema Parkhäuser oder öffentlicher Nahverkehr, sagt Wolfgang Roth. Und er betont: Es handele sich ausdrücklich um Vorschläge – "es ist nicht absolut". Auf 72 Folien haben Bürgerinitiative und CSU notiert, wie sich ihrer Meinung nach Verkehr und Aufenthaltsqualität in der Würzburger Innenstadt verbessern lassen. Roth will das Papier als "Diskussionsgrundlage" für den Würzburger Stadtrat verstanden wissen – als Alternative gegen die Anträge des Verkehrsbündnisses rund um die Grünen.

CSU und Bürgerinitiative wollen erreichen, dass immer dann, wenn es im Würzburger Stadtrat um Pläne des Verkehrsbündnisses geht, auch über ihre Vorschläge gesprochen wird. Die Verwaltung soll sie als Varianten prüfen. Im Vorfeld sollen Bürgerbeteiligungen stattfinden. Einen entsprechenden Antrag will die CSU-Fraktion nun einreichen.

Vorschläge zu Parkhäusern und ÖPNV

Die Idee zu den gemeinsamen Konzeptvorschlägen sei in den vergangenen Monaten entstanden, sagt Florian Wildbald von der Talavera-Initiative: "Warum sollen die Bürger nicht mitentscheiden?" Seine Mitstreiterin Jasmin Puhl wünscht sich, dass es im Stadtrat "keine Grüppchenbildung gibt". Sie bemängelt unter anderem die aus ihrer Sicht dürftige Kommunikation. Insbesondere den Themen Parken und öffentlicher Nahverkehr widmet sich das Konzept.

Zum Beispiel schlägt das Konzept vor einen Umbau des bestehenden Theaterparkhauses zu prüfen, sodass dort mehr Fahrzeuge als bislang Parken könnten. Das Bündnis rund um die Grünen schlägt ein neues Parkhaus ein paar Meter entfernt vor. Ähnliches gilt für ein Park-and-Ride-Parkhaus im Würzburger Süden. Der Standort, den Grüne, FDP und Co. fordern, hält die CSU für ungeeignet. Auch die Verwaltung äußerte Bedenken. Die CSU will zwei alternative Flächen prüfen lassen. Auch zu einer möglichen "Cityzone" macht das Konzept Vorschläge. "Cityzone" meint einen Bereich in der Innenstadt, in dem die Straßenbahn kostenlos genutzt werden kann. Beide Lager im Stadtrat befürworten die Idee prinzipiell. Doch seit Monaten gibt es Streit um die Finanzierung.

Würzburger SPD hat Antrag nicht unterzeichnet

Was an dem Konzept auffällt: Die SPD-Fraktion hat ihre Unterstützung bislang nicht zugesagt. "Wir wollen das Lagerdenken im Würzburger Stadtrat nicht noch weiter verstärken", sagt Alexander Kolbow, SPD-Fraktionsvorsitzender.

Auch die Sozialdemokraten sind nicht Teil des Bündnisses rund um die Grünen. Den CSU-Antrag habe die SPD dennoch nicht unterzeichnen wollen. Kolbow betont allerdings, dass er Teile des Konzeptes durchaus für sinnvoll halte.

Die CSU will über ihren Antrag nun in einer der kommenden Stadtratssitzungen abstimmen lassen. "Wir wollen verhindern, dass es wieder Bürgerentscheide geben muss", sagt CSU-Politiker Roth. Das sieht Florian Wilbald, Mitinitiator des Bürgerbegehrens, ähnlich. Ausschließen will er ein weiteres Begehren allerdings nicht.