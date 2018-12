Verkehr in Nordbayern rollt nach Warnstreik wieder an

Wie der Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Nürnberg, Matthias Birkmann, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagte, könne es bis heute Abend dauern, bis die Züge in ganz Nordbayern wieder fahrplanmäßig unterwegs seien. Durch den Warnstreik sei der komplette Takt durcheinander geraten.

"Die Situation ist vergleichbar mit einem Stau auf der Autobahn nach einer Vollsperrung. Da dauert es auch lange bis der Verkehr wieder reibungslos läuft." Matthias Birkmann, Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Nürnberg.

Hohe Streikbeteiligung

Weit über 500 Gewerkschafter der EVG hatten sich im Großraum Nürnberg am Warnstreik beteiligt und zwischen 5.00 und 9.00 Uhr ihre Arbeit niedergelegt, so Birkmann. Darunter waren laut EVG unter anderem Fahrdienstleiter und Lokführer, aber auch Mitarbeiter in den Werkstätten. Die Streikbeteiligung lag im Großraum Nürnberg bei etwa 60 bis 70 Prozent, so Matthias Birkmann von der EVG. Er spricht von einem großen Erfolg für seine Gewerkschaft. Etwa 40 Gewerkschafter waren am Morgen lautstark mit Tröten und Bannern durch den Hauptbahnhof gezogen.