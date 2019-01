Verkehr auf Eis: Spiegelglatte Straßen in Schwaben

Weil ein Transporter auf der A8 mit einem Anhänger und zwei geladenen PKW nach einem Unfall quer stand und drei Fahrstreifen blockierte, war die Autobahn heute früh zwischen Dasing und Augsburg in Richtung München komplett gesperrt. Die Fahrbahn war spiegelglatt, weshalb die Bergungskräfte laut Polizei zunächst Schwierigkeiten hatten, den Unfallort zu erreichen. Mittlerweile ist der Verkehr dort aber wieder freigegeben.

Die Umleitungsstrecken waren völlig überlastet, im gesamten nördlichen Stadtverkehr von Augsburg kam es zu Staus und langen Wartezeiten.

Unfälle auf B17

Auch auf den schwäbischen Bundesstraßen sollten Autofahrer vorsichtig fahren. Unsere BR-Korrespondenten melden Staus und glatte Straßen, etwa auf der B17 bei Gersthofen. Auf der B16 zwischen Dillingen und Höchstädt gab es am Morgen mehrere Unfälle, LKW hatten schon bei kleinsten Steigungen Probleme.

Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr

Bahnfahrer mussten sich schon am Morgen auf Verspätungen einstellen, etwa am Bahnhof in Buchloe. Auch der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) bittet seine Fahrgäste um Verständnis für verspätete Busse, die durch die Straßenverhältnisse ausgebremst werden.