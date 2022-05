Verkaufsstart für 9-Euro-Ticket in Niederbayern und Oberpfalz

Ab dem 1. Juni gibt es das sogenannte 9-Euro-Ticket, mit dem man einen Monat lang bundesweit den Nah- und Regionalverkehr benutzen darf. Das Angebot gilt bis einschließlich August. Weil erst am Freitag im Bundestag der entsprechende Beschluss gefallen ist, war für die Verkehrsunternehmen in der Region wenig Zeit für die Vorbereitung. Trotzdem soll es das 9-Euro-Ticket ab Montag schon fast überall zu kaufen geben.

Viermal Umsteigen, 60 Euro sparen

Vom Bayerischen Wald mit der Bahn in etwas mehr als acht Stunden nach Berlin – mit viermal Umsteigen: Das dauert zwar zwei Stunden länger, als wenn man mit dem ICE fahren würde. Aber man spart rund 60 Euro, wenn man das 9-Euro-Ticket nutzt, das ab 1. Juni gilt und ab Montag verkauft werden soll.

Am schnellsten in der Region war der Landkreis Cham: Dort kann man das 9-Euro-Ticket bereits seit dem Wochenende online buchen und sich zusätzlich einen Rabatt sichern: Wer das Ticket gleich für alle drei Monate kauft, spart immerhin 5 Euro.

Die Bahn hat zugesagt, dass Kunden das 9-Euro-Ticket ab Montag an allen Automaten, aber auch online und über die Bahn-App kaufen können. Auch bei der Regionalbus Ostbayern, einer Bahntochter, die mit ihren Bussen Ziele in ganz Niederbayern und die Oberpfalz anfährt, gibt es die 9-Euro-Tickets ab Montag in allen Bussen und an allen Fahrkartenautomaten zu kaufen.

Ab Montag fast überall im Verkauf

Bei den Stadtwerken Landshut geht das 9-Euro-Ticket erst am Dienstag in den Verkauf. Ansonsten werden die meisten Verkehrsgemeinschaften in Niederbayern und der Oberpfalz das 9-Euro-Ticket mit Wochenbeginn anbieten können: zum Beispiel der Regensburger Verkehrsverbund RVV mit seinen 130 Verkaufsstellen in der Oberpfalz und Teilen Niederbayerns. Lediglich das entsprechende Update für die RVV-App ist voraussichtlich erst im Laufe der Woche funktionsfähig, teilte das Unternehmen mit.