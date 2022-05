Verkaufsstart: Ansturm aufs 9-Euro-Ticket

In den meisten Regionen und Verkehrsverbünden Bayerns hat am Montag der Verkauf des 9-Euro-Tickets begonnen. Erhältlich sind die bundesweit für den Nahverkehr gültigen Tickets entweder online über Apps und Webseiten der Verkehrsbetriebe, sowie analog in den offiziellen Verkaufsstellen, an fast allen Fahrkartenautomaten oder direkt in Bussen.

Bahn verkauft schon rund 200.000 Tickets

Das Interesse der Kunden am 9-Euro-Ticket ist schon jetzt deutlich spürbar: Wie die Deutsche Bahn BR24 am Montag mitteilte, sind allein bis zum Mittag über die Kanäle der Bahn rund 200.000 Tickets verkauft worden. Am Regensburger Hauptbahnhof standen am frühen Morgen bereits viele Menschen vor den Fahrkartenautomaten, um sich ihr 9-Euro-Ticket zu sichern. Auf BR24-Anfrage berichten auch die Betreiber einiger Verkaufsstellen in Regensburg von einem enormen Andrang auf die Tickets.

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, zum dem gut 130 Verkehrsunternehmen gehören, hat von Freitag bis Montagmittag rund 23.000 Online-Tickets verkauft. Der Verkauf an den Fahrkartenautomaten und in den Kundencentern in Nürnberg startet dagegen erst Anfang Juni.

Gelungener Verkaufsstart auch bei der MVG

Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG ist man positiv überrascht vom gelungenen Verkaufsstart. Laut MVG-Sprecher Maximilian Kaltner wurden innerhalb eines Tages bereits 15.500 Tickets gekauft. Man habe nicht damit gerechnet, so Kaltner im Interview mit BR24, "dass der Kundenandrang gleich am ersten Tag so groß sein würde. Wir sind aber gut darauf vorbereitet, auch mit personeller Verstärkung in den Kundencentern, um lange Wartezeiten zu vermeiden."

In der MVG-App können Kunden das 9-Euro-Ticket erst ab 1. Juni kaufen. Wer bereits ein Abo hat, zahlt dann automatisch den vergünstigten Preis und kann sein Ticket bundesweit nutzen.

Server teilweise überlastet

Beim Münchner Verkehrsverbund MVV, zu dem neben der städtischen MVG auch die DB Regio und mehrere Bahn- und Busunternehmen gehören, hat den Online-Verkauf von 9-Euro-Tickets am Montag um 10 Uhr freigeschaltet und zunächst "ein kleines technisches Problem" gehabt. In den ersten Minuten seien rund 600 Tickets verkauft worden, sagte Sprecherin Franziska Hartmann. Inzwischen seien die Server-Kapazitäten erhöht worden.

Auch bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) ist man mit den ersten Zahlen ganz zufrieden. Laut Marketingleiterin Sabine Floßmann wurden bereits Tickets im vierstelligen Bereich verkauft. Die App sei schon in der Nacht freigeschaltet worden, aber die größte Nachfrage gebe es derzeit an den Automaten.

Ansturm auf Ausflugsziele?

Ein beliebtes Ausflugsziel ist für viele Münchner der Tegernsee. Die BRB fährt diese Strecke in einer Stunde. An den Wochenenden sind die Züge meistens mehr als gut ausgelastet. Geschäftsführer Arnulf Schuchmann rechnet daher mit vielen Ausflüglern, die das 9-Euro-Ticket nutzen werden: "Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt, sind aber gut vorbereitet und warten die Pfingsttage ab, danach können wir bedarfsbezogen noch nachsteuern."

Bei den Einheimischen am Tegernsee herrscht diesbezüglich Gelassenheit: "Voller als letzten Sommer kann es kaum noch werden", sagt eine Frau aus Bad Wiessee im Gespräch mit BR24. "Wir sind ja auch froh um die Touristen, die ins Tal kommen." Zudem habe die BRB ja auch nur begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten, und die seien auch ohne das 9-Euro-Ticket schon immer mehr als ausgereizt.

Attraktiv für Pendler

Ein erst vor kurzem an den Tegernsee gezogener Mann ergänzt: "Grade für Berufspendler ist das eine super Aktion, das bringt eine echte Entlastung für die Bevölkerung, vor allem für die unteren Schichten. Normalerweise ist bei uns der Nahverkehr so teuer, dass man lieber mit dem Auto fährt, das ist billiger."

Extra-Tarif für Bürger in Cham

Gut zu wissen: Das 9-Euro-Ticket ist nur personalisiert gültig, das heißt der Name muss auf dem Ticket eingetragen werden und es ist nicht übertragbar. Prinzipiell spielt es für die Gültigkeit aber keine Rolle, wo man es kauft. Außer man kommt aus dem Landkreis Cham. Dort kann man das Ticket bereits seit dem Wochenende online buchen und sich zusätzlich einen Rabatt sichern: Wer das Ticket gleich für alle drei Monate kauft, also Juni, Juli und August, spart immerhin fünf Euro. Das Angebot gilt jedoch nur für Bewohner aus dem Landkreis und ausschließlich bei Buchung im Online-Shop. Wie Fabian Koller, Pressesprecher des Landratsamtes Cham, auf BR24-Anfrage mitteilte, würde durch den Kauf der 3-Monatsvariante der Verwaltungsaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilitätszentrale reduziert. "Diese Ersparnis geben wir an die Landkreisbürgerinnen und -bürger weiter", so Koller weiter.