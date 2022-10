> Verkaufsoffener Sonntag in Ansbach: DGB legt Beschwerde ein

Am Sonntag einkaufen – das ist in Bayern nur zu ganz bestimmten Anlässen möglich. Der Ansbacher Stadtrat hatte sich für einen verkaufsoffenen Sonntag am 16. Oktober ausgesprochen. Dagegen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund nun Beschwerde eingelegt.