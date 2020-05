Verkaufsoffener Sonntag: Bischöfin verweist auf Lebensrhythmus

Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat sich gegen eine Öffnung von Geschäften am Sonntag ausgesprochen. Der bayerische Handelsverband hatte zuvor verkaufsoffene Sonntage gefordert, um die durch die Corona-Pandemie verursachten Umsatzeinbußen im Handel zu reduzieren.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

News-Ticker: Coronavirus in Oberfranken

Greiner: Lebensrhythmus der Menschen wieder herstellen

Wie die Regionalbischöfin in einer Mitteilung schreibt, sei gerade in der Krise aber ein stabiler und klarer Lebensrhythmus wichtig. Dieser sei vielen Menschen bereits durch Ausgangsbeschränkungen, Kurzarbeit und Homeoffice genommen worden.

"Wir sollten den Rhythmus jetzt nicht weiter verwischen, sondern vielmehr wieder stärken, auch für die Mitarbeiter im Handel und ihre Familien." Dorothea Greiner, Regionalbischöfin

Es sei schließlich kein Zufall, dass der Ruhetag in der Bibel ein fester Bestandteil der Schöpfung sei. Um den Einzelhandel zu stärken, rief Greiner dazu auf, weniger bei überregionalen Online-Händlern einzukaufen.

Handelsverband will "Anlassbezug" aussetzen

Bislang dürfen die Kommunen in Bayern Geschäften an maximal vier Sonn- oder Feiertagen erlauben, zu öffnen. Allerdings muss mit der Öffnung immer ein Anlass verbunden sein, zum Beispiel ein Markt, eine Messe oder ein Stadtfest. Diesen Anlassbezug will der Handelsverband für eine bestimmte Zeit aussetzen.

Politik lehnt mehr verkaufsoffene Sonntag ab

Die Politik hat auf die Forderungen bereits reagiert. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) befürwortet eher einzelne Verkaufsnächte unter der Woche. Die zuletzt erlaubten Sonntagsöffnungen in den Supermärkten seien schließlich kaum angenommen worden. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) stellte klar: "Am Schutz des Sonntags wird nicht gerüttelt." Eine Diskussion über die Ladenöffnungszeiten unter dem Eindruck der Corona-Krise bezeichnete Herrmann gar als "unredlich".