Verkauf des Gasthofs Fels: Gericht gibt Rechtsrocker Recht

Die Landkreise Hof und Kulmbach wollten die frühere Gaststätte Fels samt Parkplatz kaufen. Der Plan war, dort ein Informationszentrum für den Naturpark Frankenwald zu errichten. Da war der Gasthof allerdings bereits an einen Privatmann verkauft, der auch schon eingezogen war. Dieser klagte gegen das Vorkaufsrecht der Landkreise. Er sah in deren Begründung einen Vorwand. Es wurde vermutet, dass mit dem Kauf verhindert werden sollte, dass sich der Käufer mit rechtsradikaler Gesinnung in der Region niederlasse.

Gericht sah Voraussetzungen für Vorkaufsrecht nicht erfüllt

Das Verwaltungsgericht Bayreuth erklärte zwar, dass die Landkreise Kulmbach und Hof ein überzeugendes Nutzungskonzept für den früheren Gasthof an der B173 vorgelegt hätten. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes seien aber nicht erfüllt. Das Gericht sah es als nicht nachvollziehbar an, dass die Bevölkerung gerade dort nach Naturgenuss und Erholung suche.

Wegen Volksverhetzung schon mehrmals vor Gericht

Der Verfassungsschutzbericht führt den Mann aktuell als Betreiber des rechtsradikalen Versandhandels "Das Zeughaus". Weil darüber Musik mit volksverhetzenden Passagen vertrieben wurden, verurteile das Amtsgericht Kulmbach den Mann bereits zu einer Geldstrafe. Schon vor mehr als 20 Jahren wurde der gebürtige Berliner zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er als Betreiber des sogenannten Nibelungenversands, des ehemals größten Versandhandels für Rechtsrock, volksverhetzende Musik vertrieb.

Gericht lässt Berufung vor Verwaltungsgerichtshof zu

Weil das Gericht den Fall aber juristisch als durchaus schwierig einstufte, ließ es die Möglichkeit einer Berufung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu. Zuvor wollen die Landkreis Hof und Kulmbach allerdings die schriftliche Urteilsbegründung abwarten.