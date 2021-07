Verirrt im Nationalpark: stundenlage Suche nach Wanderin

Polizei, Bergwacht und Hubschrauber aus Bayern und Tschechien waren bei einer großangelegten Suche nach einer vermissten Wanderin im Einsatz.

Falsch abgebogen und verirrt

Wie die Polizei heute bekannt gab, war eine 50-jährige Tschechin am Donnerstagnachmittag zu einer Nationalparkwanderung aufgebrochen. Dabei kam sie vom markierten Weg ab, landete schließlich in einem Gebiet, wo sie sich nicht mehr auskannte und auch nicht mehr herausfand. Bei Einbruch der Dämmerung verständigte sie den tschechischen Notruf.

Gesundheitszustand verschlechterte sich

Gegen 22 Uhr wurde dann über das gemeinsame Zentrum für deutsch-tschechische Polizeizusammenarbeit in Schwandorf auch die Zwieseler Polizei in die Suchaktion mit eingebunden. Neben der Polizei suchten auch mehrere Bergwacht-Bereitschaften und Eisensteiner Feuerwehrleute in teils sehr unwegsamen Gelände nach der Frau, ebenso tschechische Polizisten und die Bergwacht. Es gab zwar Handykontakt zu der Frau, sie konnte jedoch nicht sagen, wo sie sich genau befand und wurde zunehmend erschöpfter.

Rettung erst in den frühen Morgenstunden

Ein tschechischer Polizeihubschrauber entdeckte die Vermisste schließlich gegen 1 Uhr früh. Mitglieder der Bayerischen Bergwacht holten sie im Bereich Lackenberg/Bärnloch ab und brachten sie nach Zwieslerwaldhaus, wo sie medizinisch versorgt wurde. Die Frau blieb unverletzt, war aber sehr erschöpft und wurde von der tschechischen Bergwacht heimgebracht.