Verheerender Scheunenbrand in Windsbach

Bei einem verheerenden Brand ist eine Scheune im Windsbacher Ortsteil Winkelhaid im Landkreis Ansbach niedergebrannt. Zwischenzeitlich drohte das Feuer auch, auf angrenzende Gebäude überzugreifen, sagte Thomas Müller, Kreisbrandrat des Landkreises Ansbach. Das angerückte Großaufgebot der nahen Feuerwehren – insgesamt etwa 110 Ehrenamtliche – setzte zunächst alles daran, diese Gebäude zu schützen.

Scheune teilweise einsturzgefährdet

Zwischenzeitlich büxte in dem Tumult der Löscharbeiten ein Bulle aus, konnte aber recht schnell wieder eingefangen werden, so Kreisbrandrat Müller. Der Brand in der Scheune ist noch nicht ganz gelöscht. Die Arbeiten seien schwierig, weil das Gebäude mittlerweile teilweise einsturzgefährdet ist und deshalb nicht alle Stellen leicht erreichbar sind.

Heißes Wetter große Belastung

Der Einsatz werde voraussichtlich noch einige Stunden andauern, so der Kreisbrandrat. Gerade wegen des heißen Wetters sei dieser Einsatz eine große körperliche Belastung. Die Brandursache ist weiterhin unbekannt, ebenso die Schadenssumme.