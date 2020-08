Verhandlungen über Center Parcs-Anlage am Brombachsee laufen

Wie Landrat Manuel Westphal (CSU) mitteilt, haben er und Pfofelds zuständiger Bürgermeister Reinhold Huber (Unabhängige Wählergemeinschaft Pfofeld) gestern ein Schreiben der Geschäftsleitung von Center Parcs erhalten. Darin sei ihnen mitgeteilt worden, dass das Unternehmen nach Ende des Bieterverfahrens nun mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die Eigentümerin des Areals ist, Verhandlungen aufgenommen habe.

Center Parks will Anwohner mit einbeziehen

Nun sollen die nächsten Schritte gestartet werden. Nach Angabe von Westphal habe ihnen Center Parcs schriftlich mitgeteilt, dass man sich vorstellen könne "an diesem besonderen Standort in Mittelfranken eine innovativ-ökologische Muster-Ferienanlage zu errichten". Weiter hieß es, dass die Geschäftsleitung ein großes Interesse daran habe, die Menschen vor Ort in die Projektentwicklung miteinzubeziehen.

"Große Chance für die Region"

Fragen der Öffentlichkeit und der relevanten politischen Gremien sollen frühzeitig beantwortet werden. "Ich bin mir sicher, dass wir mit der Ansiedlung eines innovativ-ökologischen Ferienparks eine große Chance für unsere Region ergreifen können", sagt Manuel Westphal und betont, dass er das transparente Vorgehen des Investors begrüße.

Infoveranstaltung zum Projekt geplant

Er sei davon überzeugt, dass ein solches Projekt nur gemeinsam mit der Bevölkerung, Politik und allen wichtigen Interessenverbänden zu stemmen ist, so Westphal. Daher seien Informationsveranstaltungen geplant, deren Einladungen in den kommenden Tagen verschickt werden sollen. Center Parcs wolle dann das Projekt am Muna-Gelände vorstellen und der Bevölkerung Rede und Antwort stehen. Bereits in den letzten Tagen formierte sich Widerstand gegen das Vorhaben.

Bund Naturschutz und Bürgerbündnis gegen Center Parks

Sowohl der Bund Naturschutz als auch ein Bürgerbündnis machen mobil gegen das Unternehmen aus den Niederlanden. Auf dem rund 150 Hektar großen Waldstück befand sich früher die sogenannte Muna, die Munitionsanstalt Langlau. Bereits vor rund elf Jahren hatte das niederländische Unternehmen im etwa 25 Kilometer entfernten Dennenlohe im Landkreis Ansbach ein ähnliches Feriendorf geplant. Das Tourismusprojekt scheiterte dann aber unter anderem an hohen Umweltauflagen.