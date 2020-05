Verhandlungen bei Voith in Sonthofen

Rund 500 Mitarbeiter bei Voith in Sonthofen könnten Ende des Jahres ihren Job verlieren. Dann will das Unternehmen das Werk in Sonthofen schließen. Mitte April haben die Mitglieder der IG Metall bei Voith deshalb einen unbefristeten Streik begonnen. Parallel verhandelt die Unternehmensleitung nun mit Arbeitnehmervertretern.

Zukunftsperspektiven für Mitarbeiter in Sonthofen

Bei diesem sogenannten Einigungsstellenverfahren geht es nicht nur um den Standort Sonthofen, sondern um einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für das gesamte Produktionsnetzwerk von Voith Turbo in Deutschland. Den betroffenen Mitarbeitern und Auszubildenden am Standort Sonthofen sollen konkrete Zukunftsperspektiven aufgezeigt werden, so die Voith Group.

Wechsel zu anderen Voith-Standorten möglich

Das Unternehmen unterstütze etwa einen Wechsel innerhalb des Unternehmens oder zu einem anderen Arbeitgeber in der Region. Ziel sei es, zeitnah Planungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Im Konflikt um die geplante Schließung will auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vermitteln.

Insgesamt sollen zwei Voith-Werke schließen

Voith produziert in seinem Werk in Sonthofen Spezialgetriebe. Im Rahmen einer Umstrukturierung des Maschinenbauers soll die Produktion an größeren Standorten konzentriert werden. Zwei kleinere Werke sollen deshalb geschlossen werden: Ein Werk in Sachsen und das Voith-Werk in Sonthofen.