Verhandlung: Münchner SPD fordert Geschlechterquote

Die SPD fordert mit ihrem Antrag mehr Gleichberechtigung und spricht hierbei bewusst nicht von einer Frauen-, sondern einer Geschlechterquote.

Quote als freiwillige Selbstverpflichtung

In vielen Gremien, in denen Mitglieder des Stadtrates vertreten sind, säßen zu wenige Frauen, wie zum Beispiel beim Gasteig oder der Stadtsparkasse. Aber auch an Männern mangele es, so in den Aufsichtsräten des Tierparks oder der Gewofag. Die neue Quote soll eine freiwillige Selbstverpflichtung sein, an die sich jede Fraktion halten soll, wenn sie Vorschläge für ihre Gremienbesetzung macht. Verstößt eine Fraktion dann gegen die neue Regel, wird sie darlegen müssen, wieso sie die Quote nicht einhalten konnte.

Stadt will ein Zeichen setzen

Weil die Quote nur für die Plätze der Gremien gelten soll, die von Stadträten besetzt werden, wird sie nicht dazu führen, dass am Ende gleich viele Frauen wie Männer in den Gremien sitzen. Die Stadt will mit der Quote aber ein Zeichen setzen.

Sollte der Verwaltungsausschuss die Geschlechterquote heute beschließen, muss sie, bevor sie in Kraft tritt, nächste Woche noch in der Vollversammlung des Stadtrats bestätigt werden.