Verhaltenskodex für Wanderer auch in Bayern gefordert

Mit dem "Aktionsplan für sichere Almen" steht die österreichische Bundesregierung den Bauern zur Seite. Ähnliches wünschen sich jetzt auch bayerische Landwirte, denn die Verunsicherung ist groß.

Seit dem Urteil nach einer tödlichen Kuh-Attacke geht bei ihnen die Sorge um, dass auch auf sie hohe Zahlungen zukommen könnten. Der Tiroler Landwirt wurde zu Zahlungen in Höhe von fast einer halben Million Euro Schadensersatz und Rentenansprüche verurteilt.

Existenzgefahr für die Almwirtschaft

Georg Mayr, der Vorsitzende vom Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern, sieht in dem Urteilsspruch eine Existenzgefahr für die Almwirtschaft: Kein Bauer könne solche Zahlungen stemmen, sagte er dem BR. Der Staat müsse deshalb weitreichende Absicherungen treffen. Ein Verhaltenskodex, wie ihn jetzt die Österreich angekündet habe, wäre Mayr zufolge auch für Bayern sinnvoll.

Kodex für Wanderer

Ähnlich wie die zehn FIS-Regeln auf den Skipisten soll der Kodex bei Wanderern in Österreich die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt rücken. Etwa wie viel Abstand man zu Weidevieh am besten einhalten soll oder wie Hunde richtig mitgeführt werden.

Wer sich nicht an den Verhaltenskodex halte, für den habe das im Schadensfall rechtliche Konsequenzen, meinte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Es geht um das gute Miteinander von Landwirtschaft und Tourismus auf Österreichs Almen."