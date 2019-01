Vergünstigte Eigentumswohnung für Wolbergs Mutter?

In der Verhandlung am Montag ging es unter anderem um den Verkauf einer Privatwohnung an Wolbergs' Mutter. Laut Anklage bekam sie auf den Kaufpreis von 375.000 Euro einen Nachlass von gut 37.000 Euro. Zudem wurden Kosten für eine Sonderausstattung in Höhe von rund 16.000 Euro nicht berechnet.

"Ladenhüter" oder Vorteil für Wolbergs?

Sowohl ein als Zeuge geladener Vertriebsmitarbeiter des Bauträgers Volker Tretzel als auch der Unternehmer selbst sagten, die Vier-Zimmer-Wohnung sei schwer zu vermitteln gewesen und deswegen vergünstigt verkauft worden. Tretzel sprach von einem "Ladenhüter".

Der Zeuge sagte, als er bei dem Verkaufsgespräch 2011 erfahren habe, dass es sich bei der Kundin um Wolbergs' Mutter handelte - der damals Bürgermeister in Regensburg war - habe er mit Tretzel über den Preis gesprochen. Das sei bei "nennenswerten" Kunden üblich.

Tretzel sagte, bei den Preisen gebe es Spielräume. Die an Wolbergs' Mutter verkaufte Wohnung sei billiger gewesen, "weil sie einfach nicht wegging". Ergänzend sagte er: "Da kann es schon sein, dass ich gesagt habe: Haut's 'es weg." Er glaube nicht, dass man bei der Wohnung besondere Wohltaten verteilen wollte, so Tretzel weiter. Insgesamt sei die gut 100 Quadratmeter große Wohnung dann doch teuer gewesen.

Umstrittene Parteispenden

Im Zentrum des seit September laufenden Prozesses steht die Frage, ob bei der Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes an Tretzel dessen Spenden an die SPD eine Rolle gespielt haben. Wolbergs muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Tretzel werden Vorteilsgewährung und Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen.

Ebenfalls angeklagt sind der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Norbert Hartl, der sich wegen Beihilfe zur Vorteilsannahme verantworten muss, sowie der ehemalige Tretzel-Mitarbeiter Franz W. In seinem Fall geht es um den Vorwurf der Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz.