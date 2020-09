Vergleich im Streit um Eltern-Kind-Zentrum in München

Der Streit hatte die Justiz über Jahre beschäftigt. Jetzt haben sich die Betreiber des Eltern-Kind-Zentrums "Elki" in München-Schwabing und die Anwohner vor dem Oberlandesgericht (OLG) München auf einen Vergleich geeinigt.

Mehr Ruhe - weniger Kinderwagen im Hof

Dieser sieht vor: Außenflächen sollen nicht mehr als Parkplatz für Fahrräder und Kinderwagen genutzt werden, außerdem soll es künftig keine Veranstaltungen und Flohmärkte mit mehr als 50 Teilnehmern geben, die sich hauptsächlich an Erwachsene richten. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, soll außerdem ein gut sichtbares Schild aufgehängt werden, auf welchem auf das Ruhebedürfnis der Nachbarn hingewiesen und um Rücksichtnahme gebeten wird.

Außerdem einigten sich die Streitparteien auch darauf, dass sie "sich regelmäßig, mindestens einmal im halben Jahr treffen und über ihre gegenseitigen Interessen und Bedürfnisse austauschen".

Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft

Bereits im Dezember hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden, dass der Familien-Treff im Stadtteil Schwabing bleiben darf. Die darüber wohnenden Rentner müssten die Einrichtung hinnehmen, auch wenn im Erdgeschoss an sich nur ein Laden vorgesehen war, entschied das Gericht in letzter Instanz.

Gerettet hat das "Elki" eine Gesetzesvorschrift, die Kinderlärm privilegiert - als "klares Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft". Denn nach Paragraf 22 Bundesimmissionsschutzgesetz sind Geräusche durch Kitas, Spielplätze und ähnliche Einrichtungen in der Regel "keine schädliche Umwelteinwirkung".