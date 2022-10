Vergleich im Finanzskandal: Bistum Eichstätt bekommt Geld zurück

Erleichterung im Bistum Eichstätt. Im Streit um die meist ungesicherten Darlehen hat die Diözese nun in den USA einen Vergleich erreicht. Demnach sollten aus den USA Rückzahlungen von rund 39 Millionen US-Dollar nach Eichstätt fließen. Das ist zwar nur etwas mehr als die Hälfte der investierten Gelder, die wieder in den Kassen des Bistums landen. Es bleibt also ein Minus.

Dennoch wertet Bischof Gregor Maria Hanke die Einigung als Erfolg. "Der Vergleich ist ein Meilenstein in unserem hartnäckigen Vorgehen das Geschehene des Finanzskandals aufzuarbeiten", so der Bischof, obgleich der Diözese erheblicher Schaden zugefügt worden sei.

Schaden dank Vergleich minimiert - Bischof Hanke erleichtert

Der größte Brocken soll mit 26 Millionen Euro aus einem Vergleich mit einem Projektentwickler kommen, den Anwälte für die Kirche in den USA ausgehandelt haben. Die Rückzahlungen sollen bis Sommer 2023 fließen, unter anderem auch, weil Immobilien veräußert werden. Gelungen ist dies auch, weil die Anwälte des Bistums in den USA Druck gemacht haben, wie Philippe Litzka von der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl berichtet.

Zum Jahreswechsel 2021/ 22 habe das Bistum mitbekommen, dass der Prozessgegner versucht, Immobilien zu veräußern, so Litzka. "Es gelang dann, mit den amerikanischen Kollegen eine einstweilige Verfügung zu erstreiten, die Konten gesperrt hat und Veräußerungsverbote für die Immobilien erzeugt hat."

Anstehender Gerichtstermin in Texas entfällt

Am Montag sollte es in Texas zum Gerichtstermin kommen, der nun wegen des Vergleichs entfällt. Ein Erfolg fürs Bistum, auch wenn für Anwälte und Gutachter ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag fällig ist. Kritische Nachfragen kommen von "Wir sind Kirche". Warum hat sich das Bistum Eichstätt überhaupt darauf eingelassen, Kirchensteuer-Gelder in die riskanten Darlehen zu investieren?

Die Kirchen-Volksbewegung sieht die Alleinverantwortung beim Bischof, denn das Geschäft sei durch einen Bekannten des Bischofs, nämlich durch den früheren stellvertretenden Finanzdirektor zustande gekommen, argumentiert Christian Weiser. Im März 2018 hätten Gläubige von "Wir sind Kirche" eine Anzeige nach Rom geschickt in der Sache. Bis heute habe man keine Antwort eralten, so Weisner. "Auch Rom muss jetzt Bischof Hanke nochmal zu Verantwortung ziehen", findet er.

Kritische Anfragen an die Bistumsleitung bleiben

Vor mittlerweile fast fünf Jahren sorgte ein Finanzskandal des Bistums Eichstätt bundesweit für Schlagzeilen. 60 Millionen US-Dollar hatte die oberbayerische Diözese in hochriskante Immobiliendarlehen in den USA investiert. Hanke selbst hatte den Finanzskandal Anfang 2018 öffentlich gemacht.

Das Landgericht München II hat mittlerweile Anklage gegen den früheren stellvertretenden Finanzdirektor, den Mittelsmann und eine weitere Person erhoben. Das zuständige Landgericht hat über eine Zulassung noch nicht entschieden. Der Anwalt des früheren Vize-Finanzchefs weist die Vorwürfe zurück.