Vergiftungen in Weiden: Ecstasy-Schmuggel in Champagnerflasche?

Nach dem mutmaßlichen Gifttod eines Lokalbesuchers in Weiden in der Oberpfalz steht noch immer die Frage im Raum: Wie konnte das Rauschgift Ecstasy in die Champagnerflasche kommen? Dazu gibt es verschiedene Vermutungen.

War die Flasche zum Drogenschmuggel gedacht?

Eine ist, dass die Drei-Liter-Flasche versehentlich in dem Weidener Lokal landete und eigentlich für den Drogenschmuggel gedacht war. Weltweit habe es bereits mehrere solcher Fälle gegeben - unter anderem in Australien, 2019. Zollbeamte hatten damals insgesamt 96 Liter Ecstasy in Flaschen gefunden. Ein weiterer Fall ereignete sich 2014 in Frankreich: Dort stoppten Zöllner ein Auto, in dessen Fußraum zwei Champagnerflaschen lagen, die mit flüssigem Ecstasy gefüllt waren.

In der Oberpfalz gibt es laut Polizei solche Fälle von Drogenschmuggel noch nicht. Aus den Polizei-Statistiken bis 2020 kann herausgelesen werden, dass hier sogar insgesamt weniger Ecstasy gefunden wurde. Zum Vergleich: 2020 waren es rund 1.300 Ecstasy Tabletten, 2019 noch rund 7.000.

Manipulation der Champagnerflasche möglich

Berichten zufolge gehen die Ermittler derzeit nicht davon aus, dass einer der Gäste die Droge in die Flasche geschüttet hat. Ein Teilnehmer aus der Runde filmte zudem das Öffnen der Flasche. Bei der Gruppe soll es sich um Stammgäste gehandelt haben - auch die Wirtin stieß mit an. Die Feiernden sollen sofort den Geschmack des Champagners beanstandet haben. "Der war wohl auffällig, um nicht zu sagen: scheußlich", so der leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer.

Einen gezielten Anschlag schließen die Ermittler damit aus. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Der Fokus der Ermittler liegt auf der Herkunft der Champagnerflasche. "Der Vertriebsweg wird genau ausgeleuchtet", so der Oberstaatsanwalt. Es werde geprüft, ob, beziehungsweise wo oder von wem die Flasche manipuliert wurde. Es wäre durchaus möglich, eine Flasche zu öffnen, die Drogen einzufüllen und die Flasche wieder so zu verschließen, dass es nicht auffällt. Laut Polizei müssten dabei Profis am Werk gewesen sein.

Die Partydroge Ecstasy

Die gefundene Droge, auch als MDMA oder Liquid Ecstasy bekannt, ist eine farb- und geruchslose Flüssigkeit, die oft auch als K.o.-Tropfen verwendet werden. Flüssiges Ecstasy hat einen salzigen, leicht seifigen Geschmack, der in Kombination mit einem anderen Getränk, nur schwierig herauszuschmecken ist. In hoher Konzentration und auch in Verbindung mit Alkohol kann Ecstasy eine Atemlähmung oder auch den Herzstillstand auslösen. Eigentlich wird Ecstasy als Partydroge verwendet, da sie aufputschend und als Stimmungsaufheller wirkt. Konsumenten sprechen von Glücksgefühlen und Hemmung von Ängsten, wenn sie die Droge nehmen.

Hinweise auf Intoxikation bei dem Opfer

Im Fall der Vergiftung in Weiden ist bisher klar, dass bei der Leiche des 52-Jährigen Opfers erste Hinweise auf eine Intoxikation gefunden wurden. Laut Oberstaatsanwalt Schäfer könne man erkennen, dass Organe nicht mehr funktioniert hätten. Allerdings seien weitere Untersuchungen notwendig, das endgültige Obduktionsergebnis werde erst in einigen Tage vorliegen.

Insgesamt acht Menschen, fünf Männer und drei Frauen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren, mussten in der Nacht zum Sonntag mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie alle sollen zuvor aus derselben Champagnerflasche getrunken haben. Der 52-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht.

Augenzeugen in Weiden berichten von schreienden Opfern

Augenzeugen der Ereignisse in der Nacht berichteten im Gespräch mit BR-Reportern, dass die mutmaßlichen Giftopfer schreiend und von Krämpfen geschüttelt ins Freie gebracht und dort in Rettungswagen verladen wurden. Einige der Opfer wurden nach Polizeiangaben in die Uniklinik nach Regensburg gebracht. Zwei Betroffene konnten inzwischen das Krankenhaus verlassen. Die übrigen Opfer seien alle außer Lebensgefahr, teilte die Polizei auf Anfrage mit.