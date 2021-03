Vergiftete Greifvögel: Polizei startet große Absuchaktion

Eine bislang einmalige Absuchaktion für den Natur- und Artenschutz fand am Mittwoch in Niederbayern statt. Grund war eine Serie von vergifteten Greifvögeln. Wie ein Pressesprecher der Polizei dem BR auf Anfrage sagte, habe es so eine Aktion noch nicht gegeben.

Elf tote Vögel seit Januar

Seit Ende Januar wurden in den Landkreisen Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau und Deggendorf mehrere tote Greifvögel gefunden. Die Polizei spricht von insgesamt elf Vögeln, die meisten davon Mäusebussarde und eine Rabenkrähe. In den betroffenen Landkreisen suchte die Polizei gestern zusammen mit der Bereitschaftspolizei mit Aufspürstöcken und Drohnen nach Hinweisen und Spuren, die auch zum möglichen Täter führen könnten.

Mutmaßlicher Giftköder gefunden

Während in Straubing und Plattling nichts gefunden wurde, stieß die Polizei in Dingolfing auf eine tote Amsel und einen verdächtigen Gegenstand, wie es heißt. Der Kadaver und der Gegenstand - der laut Polizeisprecher ein kugelförmiger, chemischer Giftköder sein könnte - wurden zur Untersuchung in die tierärztliche Fakultät nach Oberschließheim gebracht.

Polizei will ein Zeichen setzen

Wie es vom Polizeipressesprecher heißt, habe man mit der Aktion auch ein Zeichen gesetzt: Der Täter merke vielleicht, "dass nicht nur wir dran sind, sondern auch die Naturschützer. Wenn der Täter merkt, die Luft wird dünner, zieht er sich vielleicht zurück." Auf Anfrage sagte der Pressesprecher, dass einem Täter, der Greifvögel wie Mäusebussarde vergifte, eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine hohe Geldstrafe drohen könnte.

Lob von Naturschützern

Die Gregor Louisoder Umweltstiftung (GLUS) begrüßt die Polizeipräsenz, weil nun klar sei, "dass die ermittelnden Behörden auch bei Vergehen gegen Wildtiere ganz genau hinschauen und sich somit der oder die Täter in Wald und Feldflur nicht mehr in Sicherheit wiegen können." Auch der LBV lobt den Einsatz. Mit der Aktion habe man ein Zeichen gegen Naturschutzkriminalität gesetzt.