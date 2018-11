Vergewaltigungsverdacht gegen Flüchtlinge - weitere Details

Was laut Polizei bislang bekannt war: Am 22. September befanden sich der 17-jährige Afghane und die 15-Jährige in der Wohnung eines anderen Tatverdächtigen in München-Pasing. Dort forderte der 17-Jährige die Jugendliche zum Sex auf, das lehnte sie aber ab. Laut ihrer Aussage hat sie der Afghane massiv persönlich bedroht, daraufhin sei es zum Sex gekommen.

Die Polizei gab nun weitere Details bekannt. Demnach kannten sich der 17-Jährige und die Jugendliche seit ein paar Wochen, allerdings nur flüchtig.

Mädchen bedroht und unter Druck gesetzt

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht davon aus, dass die Jugendliche geschlagen oder gefesselt wurde. Nach dem Sex wurde das Mädchen nach eigener Aussage von dem 17-Jährigen weiter verbal bedroht und unter Druck gesetzt. In den darauffolgenden Tagen bis Dienstag, 25. September, musste sie nacheinander einzeln mit den anderen fünf Tatverdächtigen Sex haben - nicht nur in der Wohnung in Pasing, sondern auch in einer anderen Wohnung in Berg am Laim, in der ebenfalls einer der sechs tatverdächtigen Afghanen wohnt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Jugendliche während dieses Zeitraums nicht eingesperrt oder sonst körperlich am Weggehen gehindert wurde.

Fahndung nach weiterem Tatverdächtigen läuft

Die 15-Jährige lebt in einer betreuten Jugendeinrichtung. Als sie nach den Vorkommnissen wieder nach Hause kam, informierte sie Bekannte. Daraufhin wurde die Polizei benachrichtigt. Der 17-Jährige wurde am Samstag, den 29. September festgenommen. Bis zum 18. Oktober hatte die Polizei fünf von sechs Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Nach einem sechsten Tatverdächtigen wird weiterhin gefahndet.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um anerkannte Flüchtlinge aus Afghanistan im Alter von 17, 20, 23 und zweimal 28 Jahren. Sie wohnen in München - bis auf einen 28-Jährigen, der im Landkreis Freising lebt.

Haftbeschwerde abgelehnt

Die Männer sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Bei den Vernehmungen sollen die fünf Flüchtlinge entweder geschwiegen oder angegeben haben, dass der Sex mit der Jugendlichen einvernehmlich gewesen sei. Eine Haftbeschwerde, die einer von ihnen eingelegt hatte, wurde am 19. November als unbegründet zurückgewiesen.