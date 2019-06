Vergewaltigungsprozess: Zwei der drei Afghanen gestehen Vorwürfe

Drei junge Afghanen sollen im Juli 2018 ein 15-jähriges Mädchen in einer Augsburger Asylbewerberunterkunft zunächst mit Drogen gefügig gemacht haben. Zwei von ihnen sollen sie dann vergewaltigt haben. Im heutigen Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht hat einer von ihnen die Vergewaltigung nun gestanden. Ein weiterer Angeklagter gestand Beihilfe zur Tat.

Staatsanwaltschaft stellt geringere Strafen in Aussicht

Die beiden Angeklagten waren damit auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen. Diese stellte ihnen für ein Geständnis vergleichsweise geringe Strafen in Aussicht. Dem Mädchen sollte so erspart bleiben, vor Gericht aussagen zu müssen. Die beiden erwartet nun voraussichtlich eine Haftstrafe von drei Jahren bzw. eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren. Der dritte Angeklagte ging nicht auf das Angebot ein. Das Verfahren gegen ihn wurde deshalb abgetrennt.

15-Jährige lernte einen der Männer kennen

Laut Staatsanwaltschaft hatte das 15-jährige Mädchen einen der angeklagten Männer zuvor kennengelernt. Mit dem damals 17-jährigen Afghanen soll sie sich in der Asylbewerberunterkunft in der Augsburger Proviantbachstraße getroffen haben und mit auf das Zimmer eines Bewohners gegangen sein.

Mädchen stand wohl unter Drogeneinfluss

Den Ermittlungen der Polizei zufolge bot man ihr dort Rauschgift an. Was danach passierte, daran kann sich die 15-Jährige nicht erinnern. Sie will einen Filmriss gehabt haben. Passanten fanden sie später im Augsburger Stadtteil Lechhausen völlig hilflos vor. Wegen ihres Zustandes wurde sie in eine Klinik gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass sie offenbar missbraucht worden war.

Polizei nahm mehrere Tatverdächtige fest

Die Polizei hatte im Zuge ihrer Ermittlungen zunächst fünf Tatverdächtige festgenommen, vor Gericht müssen sich nun drei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren verantworten. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Fall, bei dem sich zwei andere Afghanen an der 15-Jährigen vergangen haben sollen. Darüber wird heute vor Gericht nicht verhandelt.