Vergewaltigung: Tatverdächtiger war erst vier Wochen wieder frei

Nach der Vergewaltigung einer 47-Jährigen im Münchner Stadtteil Feldmoching hat die Polizei am Samstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Jetzt stellt sich heraus: Er ist mutmaßlich nur vier Wochen nach seiner Entlassung aus der Sicherungsverwahrung wieder auffällig geworden.

Vor vier Wochen aus der Sicherungsverwahrung entlassen

Der Tatverdächtige hat die vergangenen Jahre in der Forensischen Psychiatrie in Straubing in Sicherungsverwahrung verbracht. Dazu verurteilt wurde er 2010, nachdem er zahlreiche Straftaten begangen hatte. Vor Beginn der Sicherungsverwahrung hatte er bereits eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren verbüßt. Er wurde nun entlassen, nachdem ihm dort die Fachleute eine positive Sozialprognose ausgestellt hatten.

Vergewaltigung trotz positiver Sozialprognose

Trotz positiver Sozialprognose der Psychologen soll der 35-jährige nur vier Wochen nach seiner Entlassung eine Frau in Feldmoching vergewaltigt haben. Diese Informationen des Bayerischen Rundfunks bestätigte jetzt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1, Anne Leiding. Der Mann soll die Frau am Abend des 30. Juli 2020 bei Feldmoching von ihrem Fahrrad gestoßen und geschlagen haben. Er habe damit gedroht, ein Messer zu benutzen, die Frau dann in ein Maisfeld gezerrt und vergewaltigt.

Zeuge gab den entscheidenden Hinweis

Gefasst wurde der Tatverdächtige nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Zeitgleich war auch die Münchner Kriminalpolizei auf den Namen des Mannes in einer Datei unlängst aus der Haft entlassener Sexualtäter gestoßen. In der Nacht zum 2. August 2020 wurde der Mann dann festgenommen.

Polizei kennt Tatverdächtigen seit 20 Jahren – auch wegen schwerer Vergewaltigung

Der Polizei ist der tatverdächtige 35-Jährige schon seit 20 Jahren bekannt. Er ist bereits als 14-Jähriger zum ersten Mal straffällig geworden. Die Liste der Delikte reicht von Diebstählen und Betrug bis zu einer Reihe von Körperverletzungen und Sexualstraftaten – unter anderem einer Vergewaltigung, die der in Feldmoching glich. Bei der Polizei wurde der Münchner auch in der "Heads-Datei" mit den Personalien von Serientätern besonders schwerer Sexualdelikte geführt.