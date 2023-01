Vergewaltigung in Regensburg: DNA-Spur führte zu Tatverdächtigem

Im Fall der vor mehr als zwei Jahren vergewaltigten Studentin in einem Park in Regensburg haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag weitere Einzelheiten zum gefassten Tatverdächtigen bekanntgegeben. Demnach handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann, der inzwischen in Thüringen in Untersuchungshaft sitzt.

Der Mann lebte nach bisherigem Stand der Ermittlungen von 2018 bis 2022 in Regensburg und wohnte zeitweise im Stadtwesten. Im Sommer vergangenen Jahres zog er mit seiner Familie nach Thüringen.

DNA-Probe überführt Tatverdächtigen

Die Kriminalpolizei kam dem Tatverdächtigen mit Hilfe einer DNA-Probe auf die Spur. Seit Februar 2021 hatte die Beamten mehrere Reihentestungen durchgeführt. 514 Männer hatten freiwillig eine Speichelprobe abgegeben. Im Herbst 2022 wurde die Polizei bei dem 33-Jährigen an seinem Wohnsitz in Thüringen vorstellig. Er stimmte einem Mundhöhlenabstrich zu.

Nach Übereinstimmung mit einer Spermaspur, die die Ermittler nach der Tat im November 2020 von der Hand des Opfers gesichert hatten, wurde der Mann vergangenen Freitag festgenommen. Das Amtsgericht Regensburg hatte gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl erlassen.

Staatsanwaltschaft ermittelt in zwei weiteren Fällen

Außerdem wird gegen den Mann in zwei weiteren Fällen ermittelt: So verdächtigt ihn die Staatsanwaltschaft, im Herbst 2020 in Regensburg zwei weitere Frauen mit einem Revolver bedroht und versucht zu haben, sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Weil die Frauen laut schrien, sei der Mann jeweils geflüchtet.

Der 33-Jährige ist berufstätig und ist laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft. Zu den Tatvorwürfen habe sich der Festgenommene bislang nicht geäußert, so die Staatsanwaltschaft.

Mit Revolver überfallen und vergewaltigt

Die Studentin war im am 2. November 2020 im Regensburger Donaupark im Westen der Stadt unterwegs, als sie von einem Mann mit vorgehaltenem Revolver überfallen und anschließend vergewaltigt wurde.