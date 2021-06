Vergewaltigung in Dingolfing: Polizei kommt nicht weiter

Die Suche nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter in Dingolfing hat auch vier Tage nach der Tat noch zu keinen Ergebnissen geführt. So gingen zwar bei der Anwohnerbefragung im Bereich der Bahnhofstraße sowie durch den Zeugenaufruf der Kripo Landshut kleinere Informationen ein - Anhaltspunkte für einen Tatverdächtigen hat die Kripo aber noch nicht.

Polizei bittet erneut um Zeugenhinweise

Ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern sagte dem BR, die Polizei werde jetzt weitere Ermittlungsschritte einleiten. Erneut ergeht der Aufruf an die Bevölkerung um Mithilfe in dem Fall. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich mit der Kripo Landshut unter der Nummer 0871/9252-0 in Verbindung setzen.

Die Vergewaltigung hatte am Montagabend gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße nahe der Aral-Tankstelle stattgefunden. Auf offener Straße wurde eine 38-Jährige von dem Gesuchten angesprochen und schließlich missbraucht.

Täterbeschreibung: Dunkle Haare, dunkle Kleidung

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, hat dunkelbraune Haare und braune Augen und eine leicht untersetzte Figur. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen T-Shirt und hatte laut Polizei ein ungepflegtes Erscheinungsbild - insbesondere Zähne und Bart. Der Mann roch auffallend nach Alkohol und sprach Deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent.