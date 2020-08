Vergewaltigung im Nachtzug? Polizeieinsatz am Passauer Bahnhof

Am Passauer Hauptbahnhof hat am Morgen ein größerer Polizeieinsatz stattgefunden. Laut einem Polizeisprecher soll es im Nachtzug, der Richtung Wien unterwegs war, ein Sexualdelikt gegeben haben. Eine Frau hatte demnach eine entsprechende Anzeige erstattet.

Zug konnte wieder weiterfahren, Ermittlungen dauern an

Daraufhin sei der Zug zunächst im Passauer Bahnhof für polizeiliche Ermittlungen angehalten worden. Der Zug sei aber inzwischen schon wieder weitergefahren, sagte der Polizeisprecher dem BR am Vormittag. Meldungen wonach die Passagiere in einen anderen Zug hätten umsteigen müssen, konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen. In der Sache werde aber weiter ermittelt. Genaueres ist noch nicht bekannt.