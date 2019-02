Vergewaltigung im Knast: Haftstrafe für Ex-Häftling

Die Richter des Landgerichts Kempten sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte während seiner Haft zwischen August 2016 und August 2017 gemeinsam mit einem anderen Gefängnisinsassen einen Mithäftling misshandelt hat. Der heute Verurteilte ist dem Gericht zufolge schuldig der Nötigung in sechs Fällen, der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen und der Vergewaltigung in drei Fällen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Lange Haftstrafe auch für den anderen Angeklagten

Der Mitangeklagte, der an den Taten beteiligt gewesen sein soll, ist schon am 31.1.19 wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen, der Vergewaltigung in drei Fällen, des sexuellen Übergriffs und der vorsätzlichen Körperverletzung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.