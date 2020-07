Vergewaltigung im Englischen Garten? 39-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat Samstagabend im Englischen Garten einen 39-jährigen Münchner festgenommen, der verdächtigt wird, dort ein Mädchen und eine Frau sexuell belästigt zu haben. Außerdem soll der Mann laut Staatsanwaltschaft vorletzte Woche ebenfalls im Englischen Garten eine Frau vergewaltigt haben.

Sexueller Angriff im Gebüsch

Zu dem ersten sexuellen Angriff kam es am 17. Juli kurz vor 23 Uhr. Eine 21-jährige Münchnerin war mit Freunden unterwegs und zog sich kurzfristig in ein Gebüsch zurück. Ein Unbekannter nutzte die Situation, begrapschte die junge Frau hinterrücks zwischen den Beinen und drang mit dem Finger in sie ein. Die 21-Jährige schrie, der Täter flüchtete, sie lief ihm hinterher. Auf der Flucht schlug er seinem Opfer ins Gesicht und konnte entkommen. Die Münchnerin wurde leicht verletzt.

Auf der Lauer im Unterholz

Am 25. Juli kam es zu zwei weiteren sexuellen Übergriffen im Englischen Garten, wobei der Täter genauso vorgegangen sein soll wie eine Woche zuvor. Gegen 20.30 Uhr suchte ein 14-jähriges Mädchen wegen eines dringenden Bedürfnisses ein Gebüsch auf, unabhängig davon knapp zwei Stunden später eine 18-jährige Frau. In beiden Fällen versuchte ein Mann, der offensichtlich im Unterholz gewartet hatte, seine Opfer in diesen Momenten an den Geschlechtsteilen zu berühren.

Mann wegen Sexualdelikten bereits aktenkundig

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Streifen in Tatortnähe einen Verdächtigen festnehmen, auf den die Beschreibung der angegriffenen Frauen passte. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen 39-jährigen, arbeitssuchenden Münchner, der wegen anderer Sexualdelikte bereits aktenkundig ist. Der Ermittlungsrichter erließ am Sonntag Haftbefehl wegen Vergewaltigung und zweifachen Versuchs des sexuellen Übergriffs unter Ausnutzung eines Überraschungsmomentes.