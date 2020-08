16.08.2020, 14:47 Uhr

Vergewaltigung am See in Ludwigsfeld: Zeugenaufruf der Polizei

Nach der Vergewaltigung einer 21-jährigen Frau am Löschwassersee in Ludwigsfeld am Dienstag, erweitert die Polizei nun ihren Zeugenaufruf. Wer war am 11.08., dem vergangenen Dienstag, zwischen 20:30 und 21:30 Uhr beim See in der Allacher Lohe?