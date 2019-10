Vergewaltiger von Garmisch: Tatverdächtiger gefasst

Nach dem Vergewaltigungsfall Mitte August hatten viele Frauen in Garmisch-Partenkirchen Angst, mit dem Taxi zu fahren. Eine 24-jährige Amerikanerin war in einem vermeintliche Großraumtaxi vergewaltigt worden. Jetzt ist ein dringend tatverdächtiger 26-Jähriger festgenommen worden - auf einer Baustelle in Karlsruhe. Er ist Bauarbeiter.

Tatverdächtiger ist Bauarbeiter, nicht Taxifahrer

Die 24-Jährige war in dem Glauben, es handele sich um ein Großraumtaxi, in das Fahrzeug gestiegen. Im Ortsteil Burgrain stoppte der Fahrer und verging sich an ihr. Die junge Frau konnte sich schließlich befreien und verletzt zu einem Wohnhaus in der Nähe fliehen. Ob die Frau sich beim Einsteigen schlicht getäuscht hatte oder der Mann vorgegeben hatte, ein Taxifahrer zu sein, ist derzeit noch nicht vollends geklärt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Tatauto wurde bisher nicht gefunden.

Mutmaßlicher Täter war auf Baustelle in Garmisch-Partenkirchen

Ergebnisse der forensischen Untersuchung brachten die Ermittler auf die Spur des 26-jährigen Bulgaren. Der Mann war zur Tatzeit auf einer Baustelle in Garmisch-Partenkirchen beschäftigt. Nach der Vergewaltigung reiste er ab. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.