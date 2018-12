vor 9 Minuten

Vergewaltiger klingelt an Wohnungstür

Am helllichten Tag klingelte der Täter zuerst an der Tür, dann warf er die 61-jährige Münchnerin aufs Bett und vergewaltigte sie. Geschehen ist das Verbrechen am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages in München-Laim. Die Polizei sucht nun Zeugen.