Vergessenes Essen auf dem Herd löst Wohnungsbrand in Hof aus

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hof ist am Sonntagabend ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstanden. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen, berichtet die Polizei.

Vergessenes Essen auf dem Herd verursacht Wohnungsbrand

Demnach hatte ein 57 Jahre alter Mann sein auf dem Herd stehendes Essen vergessen und sei dann zu Bett gegangen. Gegen 21.20 Uhr habe der Mann den Brand bemerkt und vergeblich versucht, ihn zu löschen. Daraufhin setzte der 57-Jährige einen Notruf ab und ging mit anderen Bewohnern des Hauses ins Freie.

Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Flammen hatten die gesamte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen, heißt es weiter. Der 57-jährige Bewohner habe sich leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zugezogen.