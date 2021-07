Vergessene Synagogen: Gemeinden in Bayern suchen jüdisches Erbe

Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte nicht überall einfach

Nicht überall ist die Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte und der Erhalt der alten jüdischen Gotteshäuser einfach. In Rimpar in Unterfranken beispielsweise wird seit Jahren um eine Lösung für die baufällige ehemalige Synagoge gerungen. Inzwischen hat die Kommune ein Nutzungskonzept in Auftrag gegeben.

Wolfgang Kraus, Herausgeber des Synagogen-Gedenkbandes und Professor für Neues Testament an der Universität des Saarlands, beobachtet bayernweit prinzipiell jedoch eine wachsende Sensibilität. Viele Orte würden sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und das Thema wirklich ernst nehmen, sagt Kraus. "Aber es gibt natürlich nach wie vor auch Hausbesitzer, die in einem Haus wohnen, wo früher eine Synagoge war, die keinen Zutritt gewähren. Man kann beides feststellen, sowohl ein bewusster Umgang als auch nach wie vor ein Verdrängen."

Bewusstsein in bayerischen Städten und Dörfern wächst

Doch das Bewusstsein, diese Orte zu bewahren und sich damit auch der eigenen Geschichte zu stellen, wächst. Die ehemalige Synagoge in Sulzbach-Rosenberg etwa ist heute ein Begegnungs- und Erinnerungsort. In Gleusdorf in Unterfranken wurde die ehemalige Synagoge vor Kurzem als "Lernort" eröffnet. Und im unterfränkischen Memmelsdorf kümmert sich seit 1993 ein Förderverein um den Erhalt.

Der Verein hat das Gebäude gekauft und restauriert. "Man hat sich dazu entschieden, alle Spuren, die im Lauf der Geschichte entstanden sind, zu belassen und nur zu sichern", erklärt Iris Wild, Vorsitzende des Träger- und Fördervereins. "Dadurch, dass man die Spuren der Nutzung erhalten hat, kann man die Geschichte der Gemeinde anhand der Spuren erzählen."

Wo in Bayern es früher Synagogen gab, ist inzwischen gut erforscht und dokumentiert. Und doch ist das nur ein Teil der jüdischen Geschichte, zu der auch Friedhöfe, Religionsschulen, Wohn- und Geschäftshäuser gehören. Nach wie vor bleibt viel zu tun, auch diese Geschichte aufzuarbeiten.