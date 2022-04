Vergessene Friedhofskerze löst Brand in Kofferraum aus

Eine glimmende Grabkerze hat im Kofferraum einer 80-Jährigen einen Brand ausgelöst. Die Frau war laut Polizei am Montagmorgen in Ludwigschorgast im Landkreis Kulmbach auf dem Friedhof, um eine Kerze an einem Grab auszutauschen. Die ausgediente Kerze stellte die Rentnerin in ihren Kofferraum. Dass diese noch brannte, bemerkte sie nicht.

Verbandskasten fängt Feuer – Autofahrer greift ein

Auf der Fahrt hört die Frau einen Knall und sah, dass sich Rauch im Auto ausbreitete. Daraufhin hielt sie auf einem Parkplatz. Ein vorbeifahrender Autofahrer wurde auf die Frau und das qualmende Auto aufmerksam und eilte zu Hilfe. Im Kofferraum entdeckte der Mann einen Verbandskasten und ein Überbrückungskabel, die in Flammen standen. Er griff zu einem Feuerlöscher und löschte die Flammen. Auf diese Weise verhinderte er ein Übergreifen des Feuers auf das restliche Auto.