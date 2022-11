Vergeblicher Protest: Hohe Kitagebühren in Kaisheim bleiben

An die 50 Eltern waren zu der Gemeinderatssitzung gekommen und am Ende enttäuscht: Mit neun zu fünf Stimmen hat der Kaisheimer Gemeinderat den Antrag auf Rücknahme der Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung abgelehnt. Ohne weitere Diskussion. Denn dazu hätte ein Vorschlag eingereicht werden müssen, wo stattdessen gespart werden könne, so Bürgermeister Martin Scharr (PWG) in der Sitzung. Und dieser Vorschlag habe bei dem Antrag gefehlt. Außerdem sei die Rechtmäßigkeit des im Juni mehrheitlich gefassten Beschlusses zur Erhöhung der Gebühren nicht anzuzweifeln. Gegenüber dem BR wollte er sich gestern nicht äußern.

Kinder und Eltern protestieren vor dem Rathaus

Für die anwesenden Eltern und Gegner der Gebührenerhöhung endete die Sitzung damit schneller als erwartet: Sie hatten auf eine rege Diskussion über Pro und Contra Gebührenerhöhung gehofft. Schon vor der Sitzung protestierten die Eltern und einige Kinder vor dem Rathaus gegen die Erhöhung. Sie hatten Trillerpfeifen dabei und trugen Plakate mit den Aufschriften „Haushalt saniert, Familie ruiniert“ oder „Keine Kostendeckung auf Kinderkosten“.

Für viele lohnt es sich jetzt nicht mehr, zu arbeiten

Nach der Sitzung waren viele sehr enttäuscht und wütend. Anderweitig würde so viel Geld ausgegeben, etwa für die Sanierung des Rathauses oder auch die Sportvereine. Hier sollte die Gemeinde anders gewichten, so die Forderung der Eltern. Kinderbetreuung sei eine Investition in die Zukunft, so einige Anwesende. Sie beteuerten, jetzt nicht aufgeben zu wollen. Für viele sind die Gebühren in der Höhe kaum mehr zu stemmen, bzw. es lohne sich für sie nicht mehr, arbeiten zu gehen, sagten mehrere, insbesondere Mütter, dem BR.

Kosten für Kinderbetreuung um bis zu 60 Prozent gestiegen

Die Gebühren für die Kinderbetreuung in Kaisheim sind seit September stark erhöht worden. Je nach Buchungszeit müssen Eltern für die Mittagsbetreuung ihrer Kinder jetzt über 270 statt wie zuvor knapp 100 Euro zahlen, auch für Kindergarten und Krippe müssen sie 40 bzw. 60 Prozent mehr zahlen. Ein Vergleich mit umliegenden Gemeinden zeigt, dass die Gebühren in Kaisheim teils um ein Vielfaches höher liegen.

Spart die verschuldete Gemeinde an falscher Stelle?

Dabei ist auch das Defizit bei den Betreuungseinrichtungen in Kaisheim sehr hoch, was der stark verschuldeten Gemeinde zu schaffen macht. Die Eltern kritisieren, dass hier an falscher Stelle gespart würde. Mit einer moderaten Gebührenerhöhung wären sie einverstanden. Diese Summe aber könne sie nicht zahlen, so eine Mutter: Für die Betreuung ihrer drei Kinder während ihrer Arbeitszeit müsste sie jetzt 999 Euro im Monat zahlen. Das könne sie sich nicht leisten.