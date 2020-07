Vergebliche Suche nach vermisstem Jugendlichen in Grafenwöhr

In Grafenwöhr im Kreis Neustadt an der Waldnaab haben Polizei und Rettungskräfte bis zum Abend vergeblich nach einem vermissten Jugendlichen gesucht. Von dem 17-Jährigen fehlt seit Montagnachmittag jede Spur.

Suchhunde und Hubschrauber im Einsatz

Polizei und Rettungsdienste hatten seit Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot ein Waldgebiet bei Grafenwöhr abgesucht. Unter anderem waren die Wasserwacht, Suchhunde und auch ein Hubschrauber im Einsatz, wie der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Eschenbach, Walter Schäffler, dem BR auf Anfrage berichtete.

Letzte Spur: Fischerhütte

Der Jugendliche hatte sich am Montag mit Freunden nahe Grafenwöhr bei einer Fischerhütte getroffen. Anschließend soll der Jugendliche in den Wald gegangen sein. Seither ist er verschwunden. Die Familie hatte den Jugendliche noch in der Nacht als vermisst gemeldet.