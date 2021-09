Verfolgungsjagd um Augsburg: Fahrer wegen Mordversuch in Haft

Alles beginnt mit einer Routinekontrolle westlich von Augsburg, in Fischach, wo die Polizei den fließenden Verkehr beobachtet. Gegen 22:20 Uhr fährt dann ein BMW in die Kontrollstelle und der Fahrer hält auch zunächst an.

Als dann die Polizisten an das Auto herantreten, gibt er plötzlich Gas und flüchtet. Die Polizisten rennen natürlich zu ihrem Wagen und nehmen die Verfolgung auf, über die B300 Richtung Augsburg, dann die B17 in nördlicher Richtung, mit bis zu 200 Stundenkilometern, auch über rote Ampeln, bis auf die A8.

Straßensperre hält den Fahrer nicht auf

Als der BMW von der A8 auf den Zubringer nach Friedberg rast, errichtet die Polizei an der großen Kreuzung bei einem Möbelhaus eine Straßensperre – doch auch die stoppt den Fahrer nicht. Er weicht der Sperre aus, offenbar direkt auf einen Polizisten zu, so dass der sich nur noch mit einem Sprung in Sicherheit bringen kann, wie die Polizei erklärt.

Polizist kann sich nur mit Sprung in Sicherheit bringen

Wie knapp das gewesen sein muss, zeigt sich daran, dass der BMW-Fahrer noch über den Fuß des am Boden liegenden Polizisten fährt. Der Mann rast dann nach Friedberg, wo er Richtung Grundschule fährt und schließlich an einem Feldweg das Auto abstellt und mit seinem Beifahrer in ein Maisfeld läuft. Wie sich zeigt, waren auch noch zwei junge Frauen im Auto, die auf der Rückbank sitzen bleiben.

Warum floh der junge Mann?

Zwei Tage nach der Verfolgungsjagd stellt sich der junge Mann der Polizei und wird vorläufig festgenommen. Inzwischen sitzt der 20-Jährige in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft Memmingen wirft ihm versuchten Mord vor.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen aus der Nacht, die die Verfolgungsjagd beobachtet haben oder selbst von dem BMW-Fahrer gefährdet wurden. Doch es bleibt die Frage, warum der Mann geflohen ist und so rücksichtslos Menschen in Gefahr gebracht hat. Die Staatsanwaltschaft hat sich bislang nicht dazu geäußert.