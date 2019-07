Verfolgungsjagd: Polizei stoppt Verdächtigen mit Schüssen

Bei einer Verfolgungsjagd in der Nacht zwischen Regensburg und Wenzenbach wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Die Beamten stellten einen Verdächtigen, der sich zunächst einer Kontrolle entzog und dann flüchten wollte. Dabei fielen auch Schüsse. Der 57-Jährige war mit einem unterschlagenen Mietauto unterwegs. Er soll zuvor in der Lappersdorfer Straße in Regensburg Häuser mit einem Fernglas ausgespäht haben. Das hatte eine Anwohnerin der Polizei mitgeteilt.

Schüsse in die Luft und auf die Reifen

Eine Streife wollte den Mann dann kurz nach Mitternacht kontrollieren, der aber gab Gas und flüchtete auf die B16 in Richtung Cham. Mehrere Streifen versuchten ihn über rund fünf Kilometer zum Anhalten zu bringen. Dabei gab die Polizei auch Schüsse ab, sowohl Warnschüsse, als auch Schüsse auf die Reifen des flüchtenden Autos. Bei Wenzenbach konnte es gestoppt werden, ein Polizeiwagen wurde dabei beschädigt, zwei Polizeibeamte wurde leicht verletzt.

Mit unterschlagenem Auto unterwegs

Der 57-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Er blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war als unterschlagen gemeldet, so ein Polizeisprecher. Für die Zeit der Spurensicherung war die B16 zwischen Cham und Regensburg einige Stunden gesperrt.