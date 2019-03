Verfolgungsjagd mit Krähenfüßen: Zusammenhang mit Einbruch?

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen der Verfolgungsfahrt, die in Bergen begann, und einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus im nahen Erlstätt. Dabei sei in derselben Nacht ein hochwertiger Rettungsspreizer im Wert von etwa 20.000 Euro entwendet worden. Die Täter seien hoch professionell vorgegangen. Vermutlich hätten sie die Flucht ergriffen, um den Einbruch zu verdecken, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Weiter heißt es, die flüchtige Person im dunklen Audi sei am Grenzübergang Walserberg nahe Salzburg mit 228 Stundenkilometern in eine Radarfalle gefahren. Auf dem Foto sei zu sehen, dass Fahrer und Beifahrer mit Sturmhauben maskiert gewesen seien. Die Beamten schätzen die kriminelle Energie der Täter als äußerst hoch ein und suchen nun nach Zeugen.

Dutzende Krähenfüße aus Auto geworfen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten Polizeibeamte das Auto in Bergen im oberbayerischen Landkreis Traunstein kontrollieren wollen. Doch der Fahrer hielt nicht, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die A8 Richtung Salzburg.

Aus dem Fahrzeug wurden Dutzende Krähenfüße geworfen, das sind Wurfeisen mit spitzen Metallstiften, mit den Autoreifen zerstochen werden können. Drei Streifenwagen und mindestens fünf unbeteiligte weitere Fahrzeuge mussten mit platten Reifen stoppen. In Österreich auf Höhe Hallein verlor die Polizei die Spur.