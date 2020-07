Verfolgungsjagd: Mann rammt Auto von schwangerer Ex-Freundin

Während einer Verfolgungsfahrt hat ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen ein Auto gerammt, in dem seine schwangere Ex-Freundin saß. Der Fahrer des gerammten Pkw startete daraufhin eine Flucht durch die Landkreise Haßberge und Bamberg, so die Polizei.

22-Jähriger verfolgt Ex-Freundin

Der 22-Jährige sah nach Erkenntnissen der Polizei seine Ex-Freundin um kurz nach 02:00 Uhr morgens zwischen Dankenfeld und Schindelsee (Lkr. Haßberge) in einem anderen Auto. Daraufhin verfolgte er dieses mit seinem eigenen Pkw und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit dicht auf das Auto des 32-jährigen Fahrers auf. Laut Polizei rammte er dabei das vorausfahrende Auto, in dem sich unter anderem seine schwangere Ex-Freundin befand.

Polizei-Notruf stoppt Panikfahrt

Der 32-Jährige geriet in Panik und versuchte in Richtung Prölsdorf zu fliehen. Die Mitfahrer verständigten daraufhin den Notruf. Laut eines Sprechers der Polizei Unterfranken herrschte im Auto Panik, die Mitfahrer wussten zuerst nicht genau, wo sie sich befanden. Der Beamte in der Notrufzentrale konnte den 32-jährigen Fahrer aber beruhigen und ihn dazu bringen, die gefährliche Fluchtfahrt zu beenden. Während der Verfolgung kamen beide Fahrzeuge kurzzeitig von der Straße ab, der 22-Jährige rammte dabei auch ein Verkehrsschild.

Verfolgungsfahrer festgenommen

Der Ex-Freund flüchtete, konnte aber kurze Zeit später von einer Streife der oberfränkischen Polizei festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war der 22-Jährige leicht alkoholisiert. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Bei der Verfolgungsfahrt ist niemand verletzt worden. Die werdende Mutter wurde zwar zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht, konnte dies aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.