Verfolgungsjagd durch Niederbayern mit vier Verletzten

Ein 19-jähriger Autofahrer mit drei Insassen an Bord hat sich in der Nacht auf Sonntag eine über 60 Kilometer lange Verfolgungsfahrt durch Niederbayern mit der Polizei geliefert. Wie ein Sprecher mitteilte, wollten Beamte das Fahrzeug in Deggendorf für eine Kontrolle anhalten. Daraufhin sei der junge Mann aufs Gas gestiegen.

Verfolgung von Deggendorf über Regen und die Rusel

Bei der Verfolgungsfahrt waren elf Streifenwagen und ein Hubschrauber beteiligt, sie dauerte laut Polizei etwa eine Stunde. Von Deggendorf aus war es auf der B11 über Grafling, Ruhmannsfelden, zur B85 gegangen. Auf dieser weiter Richtung Regen. Bei Kasberg verließ der Verfolgte die Bundesstraße und fuhr weiter Richtung Kirchberg. Von dort über Zell bis zur Rusel und nach Deggendorf zurück.

Fluchtauto stürzte über eine Böschung

Wieder in Deggendorf angekommen, hat ein Streifenwagen das Fahrzeug überholt. Daraufhin versuchte der 19-Jährige den Polizeiwagen von der Straße abzudrängen. Durch die Kollision ist das Fluchtauto dann ins Schleudern gekommen und über eine Böschung in einen Hof gestürzt. Es fiel auf zwei dort geparkte Autos.

19-Jähriger ohne Führerschein

Die vier Insassen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und flüchteten zunächst zu Fuß weiter. Kurze Zeit später konnten sie Polizeibeamte festnehmen. Der Grund für die Verfolgungsfahrt war offenbar, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Gefährdete Autofahrer sollen sich bei Polizei melden

An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es im Rahmen der Verfolgungsfahrt zu diversen brenzlichen Situationen, in denen weitere bisher unbekannte Fahrzeugführer gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09421/868-0 mit der Dienststelle in Straubing in Verbindung zu setzen.