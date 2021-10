Verfolgungsjagd durch München: Fahrer unter Drogen

In der Nacht auf Samstag ist es zu einer Verfolgungsjagd der Polizei im Stadtgebiet München gekommen. Dem 33-jährigen Autofahrer sei laut eigenen Aussagen bewusst gewesen, dass ein Drogen-Test bei ihm positiv ausfallen würde, teilte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mit.

Fahrer ignoriert Polizeikontrolle und rast davon

Um kurz nach Mitternacht ignorierte der Fahrer demnach die Haltesignale einer Routinekontrolle am Autobahnende der A96 in Fahrtrichtung München. Er fuhr an der Kontrolle vorbei, um dann mit hoher Geschwindigkeit über den Mittleren Ring bis in den Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg zu fliehen, wo er in kleineren Straßen versuchte, die Polizisten abzuschütteln. Zu diesem Zeitpunkt unterstützte auch das Polizeipräsidium München mit mehreren Steifenwagen die Verfolgungsjagd. Der Mann verließ schließlich sein Fahrzeug und floh zu Fuß weiter, konnte jedoch in einem Innenhof in der Artilleriestraße gegen 00:15 Uhr festgenommen werden. Nachdem er sich massiv wehrte, musste er von den Polizeibeamten fixiert und gefesselt werden.

Marihuana und Kokain konsumiert

Nachdem sich der Festgenommene an Ort und Stelle übergeben hatte, räumte er ein, dass er kurz vor der Kontrolle Marihuana und Kokain konsumiert hatte. Er habe sich durch seine Flucht einer Kontrolle entziehen wollen. Nachdem der Kleinwagen, mit dem der Mann unterwegs war, auf einen Pflegedienst zugelassen war, nahm die Polizei Kontakt zu diesem auf. Dieser "war wenig begeistert vom Verhalten seines Angestellten", wie die Polizei schreibt, bestätigte aber, dass das Auto nicht gestohlen war.

Polizei sucht Zeugen

Den Autofahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen der Drogenfahrt, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach einer Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Flucht durch den Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg beobachtet haben, sich bei der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zu melden.