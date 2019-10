Verfolgungsjagd auf der A9 - Polizei nimmt drei Personen fest

Auf der A9 bei Himmelkron wollte die Polizei am Dienstag (01.10.19) einen Pkw aus Sachsen kontrollieren. Der Fahrer des Wagens gab jedoch Gas und verließ mit seinem Auto die A9 an der Anschluss-Stelle Bayreuth-Nord. Mit überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Fahrtrichtung fuhr der Mann in den Kreisverkehr ein. Dort kam das Fahrzeug von der Straße ab und blieb in einer Böschung liegen.

Fahrer und Beifahrer vorläufig festgenommen

Zur Absicherung der Unfallstelle musste der Kreisverkehr gesperrt werden. Der Fahrer und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt. Sie wurden vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug aus Sachsen mit einem gestohlenem Kennzeichen unterwegs.

Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Kripo ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen im Lauf des Tages (Mittwoch, 02.10.19) weitere Einzelheiten bekannt geben.